Роструд разъяснил, когда сотрудника можно заставить работать за коллегу

Работодатель вправе возложить на сотрудника чужие обязанности, если это прописано в его трудовом договоре или должностной инструкции. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с документом Роструда.

Как уточнили в ведомстве, если обязанность по выполнению чужой работы изначально прописана в трудовом договоре или в должностной инструкции, то такое совмещение можно не оплачивать. Однако если замещение не входит в обязанности работника, то поручить ему выполнять чужую работу можно лишь с его письменного согласия и за отдельную отплату, размер которой определяется по договоренности и с учетом содержания и объема дополнительных обязанностей, отметили в Роструде.

До этого сообщалось, что Минтруд РФ подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, предлагающий использовать мессенджер Max для электронного взаимодействия между работником и работодателем. Работодатели смогут направлять сотрудникам запрошенные документы и их копии, а также предоставлять доступ к материалам, подписанным простой электронной подписью. Сейчас аналогичные функции реализуются через личный кабинет на «Госуслугах». В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.



Ранее российские работодатели стали прибегать к «тактической нищете».