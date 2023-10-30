Критическая ситуация сложилась в украинской армии из-за дефицита качественных лекарств и медицинского оборудования. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, власти Украины скрывают, что у вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезные проблемы с лекарствами и медицинским оборудованием.

«В украинских госпиталях <…> нет качественных медикаментов и медицинского оборудования», — отметил Азаров.

Он обратил внимание, что выдаваемые властями лекарства низкого качества, их применяют лишь в крайних случаях.

Экс-премьер Украины обратил внимание, что ситуация усугубляется троекратным ростом числа раненых из-за проведения Украиной контрнаступления. По его данным, ежедневно в больницу может поступать до 150 раненых. Хирургам приходится делать по семь ампутаций ежедневно. Украинские медики считают, что многих солдат можно было бы спасти при наличии качественных лекарств и медоборудования.

30 октября экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук рассказал, что солдаты ВСУ снимают стресс с помощью наркотиков и алкоголя.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.