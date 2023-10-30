Украинский военный эксперт заявил о замедлении наступления ВСУ на трех фронтах

Контрнаступление Украины сейчас замедлилось в направлении Азовского моря, а также на Авдеевском и Купянском направлениях, считает украинский полковник в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк. Об этом сообщило издание The Kyiv Independent.

«Наступление на Азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка», — пояснил военный эксперт.

В материале подчеркивается, что с наступлением осенней погоды продвижение вооруженных сил Украины стало существенно останавливаться.

Темп продвижения ВСУ слишком сильного ограничен ситуациями с минными полями, авиаударами, нехваткой специального оборудования.

Кроме того, на темпы движения украинских бойцов повлияли неопределенные сигналы со стороны Вашингтона по дальнейшей помощи, добавили источники СМИ.

До этого генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на Купянском направлении. Он добавил, что российские подразделения обладают огромной силой.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.