Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество с армией РФ

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности заявил, что Китай продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, передает РИА Новости.

«Мы продолжим углублять стратегическое сотрудничество и стратегическую координацию между Вооруженными силами Китая и России», — сказал Чжан.

Утром 30 октября сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, он примет участие в Сяншаньском форуме.

Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине с 29 по 31 октября. В форуме участвуют представители высшего руководства, главы оборонных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ряда государств Европы.

Данный форум проводится с 2006 года. В последний раз он состоялся в очном формате в 2019 году.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.