Стало известно об отказе Нетаньяху подписать приказ о вторжении в Газу

Командование Армии обороны Израиля разработало окончательный план наземной операции в секторе Газа, однако премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался подписать его. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В материале NYT отмечается, что своим решением Нетаньяху разозлил старших офицеров. Одной из причин отказа Нетаньяху называется желание премьера единогласного одобрения операции со стороны членов чрезвычайного правительства, сформированного вместе с представителями оппозиции после нападения ХАМАС. Опрошенные изданием аналитики также указали на опасение Нетаньяху самостоятельно одобрять план из-за падения общественного доверия к его персоне и обвинений в случае провала.

26 октября постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан заявил, что израильская сторона ведет войну против радикальной организации ХАМАС, которую считает террористической и «виновной в геноциде», палестинский народ не является противником еврейского государства.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ранее предложил Нетаньяху план победы над ХАМАС за один день — радикальному движению нужно предложить переговоры.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.