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Дания выделила пакет военной помощи Украине на полмиллиарда долларов

Дания предоставила Украине 13-й пакет военной помощи на $524 млн

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Дания выделила Украине пакет военной помощи на сумму 3,7 млрд датских крон ($524 млн), сообщило министерство обороны Дании.

Как сообщает ведомство, в данное пожертвование входят танки, боевые машины пехоты, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие. С начала специальной военной операции скандинавское королевство предоставляет Украине военную поддержку в тринадцатый раз.

В мае 2023 года шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды станут лидерами европейской коалиции по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16.

Представители России активно выступают на международных площадках с протестами против поставок военной техники и вооружения Украине со стороны стран НАТО.

Так, в октябре на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов заявил, что «как бы на Западе ни накачивали киевский режим оружием, ни замалчивали и ни потакали его чудовищным преступлениям, пытаясь нанести ущерб России, ничего у них не выходит и не выйдет».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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