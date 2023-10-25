Сальдо сообщил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что во временно подконтрольном украинским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса.

По его словам, город пришел в запустение. Сальдо отметил, что в городе осталось не более 40 тыс. жителей.

«Территория пришла в запустение, заросла сорняками и завалена мусором. Дома ветшают. Большая часть лечебных учреждений закрыта. Врачей, какие оставались, режим заставил перейти работать в призывные комиссии. Лечить людей им не надо, а вот вылавливать и посылать на гибель — это они могут», — сказал губернатор региона.

По словам Сальдо, многие люди в Херсоне живут в страхе перед боевиками и репрессивными органами Украины.

25 октября Владимир Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины пытаются высадить ДРГ на участке от населенного пункта Алешки до Новой Каховки.

До этого губернатор Херсонской области заявлял, что украинские власти закрыли две из трех больниц в городе Херсоне.

Ранее Сальдо рассказал о преобразованиях в Херсонской области.