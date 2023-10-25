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Полковник в отставке предупредил об информационной провокации Киева против России

Марочко: Киев снял фейк с обстрелом домов в Купянске для обвинения России

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Киевские власти готовят информационную провокацию против России. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Для дискредитации Вооруженных сил России (ВС) сняли фейковые видео, где из танка обстреливают жилые дома на Купянском направлении, заявил Марочко.

Источники агентства добавили, что в населенном пункте Купянск отметили работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Там украинский танк обстрелял три жилых дома на улице Оливино.

«Огонь велся с северо-западного направления, предположительно с района школы-интерната, где базируются украинские боевики», — пояснил источник.

Результаты ударов по гражданской инфраструктуре снимали на видеокамеры и квадрокоптеры. Полученные кадры предположительно должны будут использовать для дискредитации военных и военно-политического руководства России.

До этого экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинская армия не сможет идти в наступление и вести боевые действия, поскольку западные страны передали новые партии оружия Израилю.

Ранее политолог заявил, что российская армия сможет уничтожить оружейные заводы на Украине.

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