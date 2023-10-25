ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре сирийской армии

По информации, предоставленной армейской пресс-службой, израильские военные совершили удар по военной инфраструктуре сирийской армии в ответ на обстрел минометами.

В заявлении указывается, что некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля атаковали военные объекты и минометные установки, принадлежащие сирийской армии, в ответ на ракетные обстрелы, произведенные по территории Израиля вчера (24 октября).

Несколько дней назад в результате атаки Армии обороны Израиля выведены из строя сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо. Погиб сотрудник воздушной гавани, еще один получил ранения. Израильские военные не комментировали взрывы в аэропортах, но отчитались об очередных обстрелах объектов движения ХАМАС в секторе Газа и исламистских радикалов на юге Ливана. Тем временем министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке противоракетный комплекс THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса Patriot.

Ранее в Минобороны Сирии сообщили, что после ударов Израиля два аэропорта выведены из строя.