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Израильские дроны нанесли удары по объектам в Ливане

Израильская армия сообщила об ударах по «террористическим ячейкам» в Ливане

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Violeta Santos Moura/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по двум «террористическим ячейкам» в Ливане, сообщила в Telegram пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад беспилотники ЦАХАЛ нанесли удар по двум террористическим ячейкам, которые пытались запустить противотанковые ракеты из Ливана в районах Хар-Дов и Маттат», — говорится в сообщении.

Как заявили в Армии обороны Израиля, удары по Ливану наносятся «в ответ на деятельность террористических ячеек».

Новость дополняется.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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