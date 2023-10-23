Израильские дроны нанесли удары по объектам в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по двум «террористическим ячейкам» в Ливане, сообщила в Telegram пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад беспилотники ЦАХАЛ нанесли удар по двум террористическим ячейкам, которые пытались запустить противотанковые ракеты из Ливана в районах Хар-Дов и Маттат», — говорится в сообщении.

Как заявили в Армии обороны Израиля, удары по Ливану наносятся «в ответ на деятельность террористических ячеек».

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