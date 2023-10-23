В Грузии не нашли признаков российского вмешательства в выборы

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Россия не вмешивается в выборы в стране — наблюдателями не отмечено ни одного факта вмешательства за период после 2012 года, сообщает ТАСС.

«Вы мне не приведете ни одного примера вмешательства со стороны России в выборы, которые проводились в Грузии после 2012 года. Нет такого факта. Вообще, максимальное внимание должно уделяться тому, чтобы выборы проводились демократически, это важно для нас, власти, чтобы никому не дать возможность использовать ту или иную тему в своих целях», — заявил Каладзе.

«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» пришла к власти в республике после выборов в 2012 году, сменив в роли правящей партии «Единое национальное движение», основателем которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Каладзе выразил уверенность, что его партия победит и на этот раз, и в будущем.

Ранее в Грузии рассказали о попытке ввергнуть страну в хаос.