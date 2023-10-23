Египет предложил создать лагеря беженцев в Рафахе

Власти Египта предложили создать лагеря беженцев из сектора Газа в палестинском населенном пункте Рафах. Об этом пишет газета Al Araby Al Jadeed.

Отмечается, что лагеря предлагается создать в 3 км от границы с Египтом. При этом их деятельность будет контролировать Каир. В лагерях будет оказываться срочная помощь прибывающим из северных районов сектора Газа лицам. При этом Каир выступает решительно против перемещения беженцев из Газы на Синайский полуостров.

Источники издания сообщают, что беженцы, находящиеся в тяжелом состоянии, будут доставлены в египетские больницы. Официальных комментариев от Каира не поступало.

До этого замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик заявил в интервью телеведущей Виктории Дербишир, что Великобритании пока рано принимать беженцев с Ближнего Востока.

Президент Египта Абдул Ас-Сиси заявил, что его страна выступает против перемещения беженцев из сектора Газа на Синай.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.