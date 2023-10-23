Стало известно, что ВС РФ вышли к железной дороге в районе Авдеевки

Российские войска смогли широким фронтом выйти к железной дороге в районе города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщили источники, российские разведывательные подразделения 21 и 22 октября зашли в поселок Степовое и продвинулись в район села Бердычи — провели там разведку боем и отступили. По информации источников, войска РФ осуществляют перегруппировку и подтягивают резервы.

Накануне представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что ситуация на Авдеевском направлении в настоящее время сложная для украинской армии.

20 октября первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук заявлял, что Авдеевка для Вооруженных сил России в стратегическом смысле оказалась важнее Артемовска (украинское название — Бахмут). Он отмечал, что Авдеевка является самым укрепленным районом донбасской группировки противника, откуда совершаются удары по Донецку.

В октябре российские войска перешли в наступление под Донецком — в направлении Авдеевки, где остаются 11 тысяч украинских военных. Исходя из сводок Минобороны РФ, населенный пункт планируется взять в кольцо, лишив гарнизон Вооруженных сил Украины снабжения.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.