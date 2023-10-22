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Министр обороны Израиля назвал сроки операции в секторе Газа

Министр обороны Израиля заявил, что операция в Газе может занять три месяца

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Gili Yaari/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что операция в секторе Газа может занять до трех месяцев, передает The Times of Israel.

Он отметил, что по итогам наземной операции движение ХАМАС должно быть уничтожено.

«Это должен быть последний [наземный] маневр в Газе по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это займет месяц, два, три, но в конце концов ХАМАС не будет», — сказал Галант в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.

Несколькими днями ранее Галлант сообщил, что израильским военным дали разрешение на операцию в секторе Газа.

20 октября израильский посол в России Александр Бен Цви рассказал, что Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа.

При этом различные источники писали, что операция откладывается, в частности, из-за погодных условий.

Целью операции называют уничтожение высшей политической и военной иерархии ХАМАС и захват города Газа. Захват Газы станет крупнейшей наземной операцией Израиля с вторжения в Ливан в 2006 году.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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