Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться перед увеличением количества ударов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена увеличить количество ударов, наносимых по территории сектора Газа. В связи с этим правительство страны вновь призывает местных жителей эвакуироваться в безопасные районы, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя израильских войск Даниэля Хагари.

Также, по его словам, в настоящее время военнослужащие Израиля сосредоточены на ведении боевых действий в секторе Газа. Тем не менее армия готова к любому развитию событий, в том числе на всей территории Ближнего Востока.

«Мы усилим наши атаки, уменьшим количество наших потенциальных потерь, <...> следующий этап будет таким, каким мы посчитаем нужным с точки зрения оптимальных для нас условий», — подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

21 октября газета The Times of Israel сообщила, что израильские военные совершили налет на дом одного из лидеров палестинского движения ХАМАС на Западном Берегу. Согласно данным издания, речь идет о командире – основателе боевого крыла движения — бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — Салехе аль-Арури.

В материале было указано, что в результате операции бойцам ЦАХАЛ удалось задержать одного из руководителей палестинского движения. При этом авторы публикации уточнили, что Салех аль-Арури является заместителем главного лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее спикер ЦАХАЛ Авичай Адри рассказал о готовности израильских войск начать наземную операцию в секторе Газа.