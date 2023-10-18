Военные Израиля попали под обстрел у границы с Ливаном

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попали под обстрел в районе населенного пункта Штула на границе с Ливаном. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Согласно сообщению пресс-службы израильской армии, военные ЦАХАЛ были обстреляны противотанковыми ракетами в районе Штулы, а также в районе заграждения безопасности между Израилем и Ливаном. Уточняется, что Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем в направлении источника обстрела.

До этого член политического руководства палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук пообещал освободить гражданских заложников в ответ на прекращение обстрелов Газы.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.