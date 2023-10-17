На Украине рассказали о применении ракеты ATACMS в боевых действиях

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко допустил, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже могли поступить на вооружение ВСУ и их использовали для удара в Запорожской области. Об этом сообщается в канале украинского политика в Telegram.

По его словам, ракеты, предоставленные Соединенными Штатами, задействовали для атаки Бердянска.

«Ну что, ATACMS уже у нас… Спасибо нашим партнерам», — говорится в публикации Гончаренко.

Уточняющей информации об ударе со стороны Вооруженных сил Украины не приводится.

До этого доктор военных наук Константин Сивков прогнозировал, что Киев не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) дождутся этих снарядов от стран Североатлантического альянса, а затем выдадут за свои собственные.

Также в США сообщали о трудностях ВСУ с РСЗО «Град». Согласно данным газеты WSJ, в сентябре власти США отправили Киеву 60 тыс. ракет калибром 122 мм.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.