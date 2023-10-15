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ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков Сирии

ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков Сирии и уничтожили 5 складов с оружием

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Министерство обороны России

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что Вооруженные космические силы РФ смогли уничтожить пять складов оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации», — сообщил Кулить.

Также отмечается, что в результате работы ВКС РФ сирийские боевики потеряли 10 бойцов, мобильную установку реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных БПЛА и пять складов с оружием.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил о готовящейся провокации против ВС РФ с применением отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации. По словам Кулитя, емкости с хлором были доставлены в окрестности населенного пункта Эриха для инсценировки его применения ВС РФ представителями «Белых касок» в координации с представителями террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

Ранее в Сирии дрон проамериканской коалиции опасно сблизился с российским самолетом.

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