КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

Американские учения вблизи Корейского полуострова, а также переброска американских ядерных стратегических средств в регион являются военной провокацией. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него», — говорится в сообщении.

Так в КНДР отреагировали на учения Южной Кореи и Соединенных Штатов, в которых участвует американский авианосец USS Ronald Reagan.

До этого в ЦТАК сообщили, что заявления о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС якобы применяли оружие производства КНДР при атаке на Израиль, лишены оснований и являются частью пропаганды США против северокорейского государства. По мнению аналитика, своей пропагандой Вашингтон стремится увязать Пхеньян с ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе чтобы избежать международной критики в своей адрес.

Ранее в МИД РФ заявили о тревожности Москвы из-за ситуации на Корейском полуострове.