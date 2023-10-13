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КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

КНДР пригрозила ударить по американскому авианосцу Ronald Reagan в Южной Корее

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KCNA/via Reuters

Американские учения вблизи Корейского полуострова, а также переброска американских ядерных стратегических средств в регион являются военной провокацией. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него», — говорится в сообщении.

Так в КНДР отреагировали на учения Южной Кореи и Соединенных Штатов, в которых участвует американский авианосец USS Ronald Reagan.

До этого в ЦТАК сообщили, что заявления о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС якобы применяли оружие производства КНДР при атаке на Израиль, лишены оснований и являются частью пропаганды США против северокорейского государства. По мнению аналитика, своей пропагандой Вашингтон стремится увязать Пхеньян с ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе чтобы избежать международной критики в своей адрес.

Ранее в МИД РФ заявили о тревожности Москвы из-за ситуации на Корейском полуострове.

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