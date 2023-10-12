Средства ПВО перехватили украинские снаряды HIMARS и дроны

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 39 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Спорное и Пески Донецкой народной республики, Белогоровка, Нырково Луганской народной республики, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области,

В этот же день агентство РИА Новости сообщало, что бойцы группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин в устье Днепра в Херсонской области.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска поразили склад иностранных наемников ВСУ в Волчанске в Харьковской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.