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Израиль планирует ответные атаки на ХАМАС так, чтобы не навредить заложникам

Посол в РФ Цви: Израиль планирует атаки на ХАМАС с учетом заложников

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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль планирует ответные атаки на ХАМАС так, чтобы не навредить заложникам, рассказал посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, сейчас руководство Израиля думает над тем, как провести атаки и не навредить заложникам.

«Наша главная задача, чтобы ХАМАС перестала существовать. Чтобы больше не было угрозы нашей территории со стороны ХАМАС. Как это сделать, принимая во внимание жизнь заложников, которые не только израильтяне, но могут быть и других национальностей? Мы будем планировать так, чтобы сохранить жизнь заложникам», — пояснил посол.

Также Цви в ходе брифинга говорил, что правительство Израиля сейчас не ведет переговоров с представителями движения ХАМАС по поводу освобождения заложников.

До этого телеканал Al Jazeera сообщал, что мэр Сдерота Алон Давиди объявил эвакуацию местных жителей.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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