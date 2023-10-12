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Житель Архангельска попытался устроить пожар в воинской части

ФСБ помешала жителю Архангельска поджечь военную технику в воинской части

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности совместно с коллегами из управления по Северному флоту и полицией пресекли попытку совершить диверсию на территории воинской части в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ, передает «Интерфакс».

Отмечается, что 18-летний российский гражданин по заданию запрещенной в стране террористической организации попытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части.

Силовики задержали подозреваемого в моменты попытки осуществить диверсию в сентябре этого года. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на преступление и террористический акт).

До этого сообщалось, что в Зеленодольске задержали кассира сетевого супермаркета за попытку поджога военкомата, пойти на преступление 49-летнюю женщину заставили телефонные мошенники.

Ранее пенсионерка заложила квартиру, оформила кредиты и отдала мошенникам 5 млн рублей.

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