В США рассказали об отправке второго авианосца к берегам Израиля

В США рассказали о решении по размещению еще одного авианосца у берегов Израиля, передает РИА Новости.

По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, решение о втором авианосце еще не принято, но судно движется в том же направлении, куда и прибыл первый авианосец — «Джеральд Форд» с ударной группой кораблей, задачей которого названо сдерживание радикальных сил в регионе от вмешательства в конфликт в секторе Газа.

«Я видел сообщения в прессе, что мы приняли окончательное решение разместить в восточном Средиземноморье второй авианосец. Никаких оперативных решений такого рода принято не было», — сказал Кирби.

The Wall Street Journal писала накануне, что по плану второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» отправится на Ближний Восток во вторую неделю октября и примерно через две недели достигнет Ближнего Востока. При этом в Пентагоне не решили, оставят ли оба авианосца у берегов Израиля или один сменит другой.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.