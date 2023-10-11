Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали об отправке второго авианосца к берегам Израиля

Белый дом заявил, что второй авианосец идет к берегам Израиля

close
100%
Wikimedia Commons

В США рассказали о решении по размещению еще одного авианосца у берегов Израиля, передает РИА Новости.

По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, решение о втором авианосце еще не принято, но судно движется в том же направлении, куда и прибыл первый авианосец — «Джеральд Форд» с ударной группой кораблей, задачей которого названо сдерживание радикальных сил в регионе от вмешательства в конфликт в секторе Газа.

«Я видел сообщения в прессе, что мы приняли окончательное решение разместить в восточном Средиземноморье второй авианосец. Никаких оперативных решений такого рода принято не было», — сказал Кирби.

The Wall Street Journal писала накануне, что по плану второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» отправится на Ближний Восток во вторую неделю октября и примерно через две недели достигнет Ближнего Востока. При этом в Пентагоне не решили, оставят ли оба авианосца у берегов Израиля или один сменит другой.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий