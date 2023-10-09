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США после жалобы РФ начали расследование компании, проводившей запрещенные эксперименты

МО: США после данных РФ начали расследование биолаборатории Prestige Biotech

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Shutterstock

США после публикации Россией данных о деятельности компании Prestige Biotech, проводившей запрещенные эксперименты, начали свое расследование. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Хотелось бы отметить, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в Калифорнийской лаборатории, американской администрацией была инициирована процедура расследования», — сказал он и отметил, что сразу три комитета Конгресса США занялись изучением деятельности компании, которая арендовала помещения, где проводились запрещенные федеральным законодательством исследования.

По данным российского Минобороны, компания Prestige Biotech зарегистрирована в штате Невада, а биолаборатория, которая стала предметом расследования, «расположена в непосредственной близости от базы американских военно-морских сил в округе Кингс». Согласно документам ведомства, она приобрела для незаявленных целей более 20 наименований патогенных микроорганизмов, лабораторное оборудование и животных. Там заявили, что полученные документы доказывают наличие на объектах опасных биоматериалов и их ненадлежащее хранение, а также грубое нарушение санитарных норм при обращении с лабораторными животными.

В министерстве добавили, что работы были закрыты, поэтому ФБР и министерство здравоохранения США отказались предоставлять информацию о деятельности лаборатории, а представители этих ведомств были вызваны в Конгресс для предоставления конфиденциальной информации.

В августе МИД РФ заявлял, что США и Украина не ответили на вопросы России о деятельности биолабораторий.

Ранее биологи защекотали крыс до писка, чтобы найти секрет их игривости.

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