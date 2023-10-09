Страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для закупок боеприпасов

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны Североатлантического альянса подписали контракты с военной промышленностью на €2,4 млрд для производства боеприпасов. Его слова приводит ТАСС.

«Страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину», — сказал он.

Он подчеркнул, что €1 млрд из них — на приоритетные поставки.

Ранее Швеция назвала свое вступление в НАТО условием возможной передачи Украине боевых самолетов Gripen. Об этом заявил министр обороны скандинавской страны Пол Юнсон. Швеция до этого объявила об очередном, 14-м пакете военной помощи Украине в размере 2,2 млрд шведских крон (около €189 млн), которая будет в основном состоять из боеприпасов и запчастей к ранее переданным системам.

4 октября стало известно, что США передали Украине около 1,1 миллиона патронов для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, которые были конфискованы у Ирана.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.