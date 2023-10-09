Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для закупок боеприпасов

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс подписал контракты на €2,4 млрд по боеприпасам

close
100%
Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны Североатлантического альянса подписали контракты с военной промышленностью на €2,4 млрд для производства боеприпасов. Его слова приводит ТАСС.

«Страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину», — сказал он.

Он подчеркнул, что €1 млрд из них — на приоритетные поставки.

Ранее Швеция назвала свое вступление в НАТО условием возможной передачи Украине боевых самолетов Gripen. Об этом заявил министр обороны скандинавской страны Пол Юнсон. Швеция до этого объявила об очередном, 14-м пакете военной помощи Украине в размере 2,2 млрд шведских крон (около €189 млн), которая будет в основном состоять из боеприпасов и запчастей к ранее переданным системам.

4 октября стало известно, что США передали Украине около 1,1 миллиона патронов для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, которые были конфискованы у Ирана.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий