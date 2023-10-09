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В Госдуме рассказали о создании опорных пунктов ВСУ из железнодорожных вагонов

Водолацкий заявил, что ВСУ под Купянском делают опорные пункты из ж/д вагонов

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят сделать из города Купянск «мощный укрепрайон». Об этом заявил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его словам, в этом районе ведут работы подразделения, которые создают укрепления из железнодорожных вагонов — их закапывают в землю и заливают бетоном. Создают огневые точки на подступах к городу, заявил он.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что ВСУ готовят города региона к обороне и роют траншеи в центрах населенных пунктов.

Накануне российский военный в беседе с РИА Новости заявил, что украинское военное командование готовит город Купянск к обороне. По его словам, силы у украинских войск «уже иссякли» и они «готовятся только к обороне».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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