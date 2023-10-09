Израильская авиация ударила по автомобилю ХАМАС у сектора Газа

Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковал автомобиль радикального палестинского движения ХАМАС, который двигался в стороны еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

Отмечается, что машина приближалась к ограждению по периметру со стороны сектора Газа в сторону территории Израиля.

Также в израильской армии заявили, что в ночь на 9 октября ЦАХАЛ нанес удары более чем по 500 объектам ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.