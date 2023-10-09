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В Кремле рассказали, скажется ли помощь США Израилю на поставках оружия для Украины

Песков: уровень накачивания Киева вооружением может снизиться

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что специальная военная операция (СВО) РФ на Украине — это самостоятельный процесс, не зависящий от решения США поставлять оружие Израилю.

«СВО — это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которая реализуется российскими вооруженными силами в соответствии с указом верховного главнокомандующего. Там все идет по плану. В Израиле — совсем другие события. Что касается ревнивых заявлений из Киева, мы неоднократно говорили, что процесс накачкой «киевского режима» вооружением войдет в тенденцию на снижение, это неизбежно произойдет. Потому что технические способы имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться», — пояснил Песков.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что высокопоставленные представители США, в том числе президент Джо Байден вместе с лидерами Республиканской и Демократической партий, не ставят под сомнения важность продолжения поддержки Киева.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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