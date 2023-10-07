ХАМАС показал кадры прорыва террористов на территориию Израиля

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором его члены врываются в израильскую общину недалеко от границы с сектором Газа.

На кадрах видно, как террористы взрывают заряд у ворот и проникают на территорию еврейского государства.

Ранее 7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.