Взрывы произошли в Харьковской области Украины

Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги в Харьковской области на Украине. Об этом сообщает местное издание «Зеркало недели».

»Харьков… сообщают о взрывах в области», — говорится в публикации.

В 10:04 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствует онлайн-карта Минцифры Украины.

Официальные власти о взрывах в регионе пока не заявляли.

Утром 7 октября также стало известно, что в Одесской области на Украине был поврежден объект припортовой инфраструктуры после ночных взрывов.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.