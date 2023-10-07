СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области Украины

В Миргороде Полтавской области Украины произошли взрывы, сообщает украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

«В Миргороде в Полтавской области прозвучал взрыв», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

До этого пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать произошедшее в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Песков заявил, что российские войска в ходе спецоперации на Украине не наносят удары по гражданским объектам.

25 сентября в Бердянске произошел взрыв. Власти города сообщали, что в результате взрыва никто не пострадал.

Взрыв стал вторым за день, первый произошел у администрации города.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у побережья Крыма.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.