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Российские военные полностью контролируют херсонские острова в дельте Днепра

РИА Новости: российские военные полностью контролируют херсонские острова

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Wikimedia Commons

Российские военные установили полный контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нашими, острова контролируются, абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90% островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там», — заявил командир взвода с позывным Курск.

По его словам, украинская сторона ежедневно пытается прорваться на острова и перейти на левый берег Днепра. По словам собеседника агентства, ВСУ осуществляет не только массированное наступление, но также высылает диверсионно-разведывательные группы и силы специальных операций, проводит радиоэлектронную разведку в поисках слабых сторон.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правобережье Днепра для того, чтобы в последующем стало возможным форсирование реки и высадка на левый берег Днепра. По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины пытаются увеличить количество войск и форсировать Днепр, перейдя на левобережье.

Ранее власти Херсонской области заявили о намеренных обстрелах со стороны ВСУ.

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