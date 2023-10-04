Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли до 165 военных на Донецком направлении. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России.

«Потери противника составили три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 американского производства США и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады украинской армии.

До этого начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявлял, что в зоне ответственности группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой народной республики (ДНР).

27 сентября стало известно, что российское добровольческое подразделение «Эспаньола», сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку Вооруженных сил Украины под Клещеевкой.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.