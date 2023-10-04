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ВСУ атаковали отделение полиции в Курской области

Mash: украинский дрон атаковал отделение полиции в селе Курской области

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с беспилотника на отделение полиции в селе Заолешенка в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, беспилотник самолетного типа сбросил снаряд на стационарный пост «Суджа», расположенный в четырех километрах от российской государственной границы.

Mash отмечает, что аппарат был запущен из Сумской области. Повреждений и пострадавших нет.

Кроме того, стало известно, что артиллерия ВСУ обстреляла 122-миллиметровыми снарядами село Козино.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что с украинской стороны было обстреляно село Козино и поселок Теткино в Глушковском районе. В результате в Козино была повреждена вышка сотовой связи, в Теткино — частный дом. Среди жителей пострадавших нет, уточнял глава региона.

2 октября ВСУ обстреляли из танков автомобильный пропускной пункт Крупец в Курской области.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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