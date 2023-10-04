Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена утром 4 октября в пяти областях Украины. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time в Telegram.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской областях Украины.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в тех частях Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, которые находятся под контролем Киева

В ночь на 4 октября в Харьковской области Украины заработала воздушная тревога.

Также власти Днепропетровской области сообщали о повреждении ЛЭП в результате взрыва.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.