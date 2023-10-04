ВКС России в 2023 году обеспечили 16 пусков ракет

Космические войска Российской Федерации с начала 2023 года провели три пуска ракет «Союз-2» с тремя военными спутниками с Плесецка, а также обеспечили 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.

В Министерстве обороны подчеркнули, что на орбиту было выведено 55 космических аппаратов.

В ведомстве утверждают, что в настоящие время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

До этого стало известно, что спутник, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк, выведен на орбиту.

Ранее ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом был произведен в понедельник, 7 августа, в 16:20 боевыми расчетами космических войск ВКС РФ.

Отмечается, что «Союз-2.1б» запустили в интересах российского Минобороны.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.