На Западе все больше задумываются о прекращении снабжения Украины деньгами и вооружением. Об этом сообщила журналистка The Guardian Габи Хинслифф.

«Идея о том, что мы не можем позволить себе продолжать поддерживать Украину, мощно набирает обороты», — сказано в материале.

По ее словам, между Европой и Украиной прошел равный обмен, так как у них было желание противостоять России военным путем, но без риска для своих Вооруженных сил. По этой причине власти западных стран достали свои чековые книжки и профинансировали участие Киева в конфликте.

Хинслифф отметила, что это была негласная сделка с Украиной, однако теперь она, возможно, может начать разваливаться, так как времена становятся все более сложными.

3 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что страны Запада готовятся прекратить поставки Украине любой помощи из-за масштабной коррупции властей этой страны.

Накануне издание Politico со ссылкой на правительственный документ сообщало, что ситуация с коррупционными скандалами на Украине может подорвать доверие у лидеров стран Запада и обернуться прекращением предоставления помощи Киеву.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.