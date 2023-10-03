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Шойгу заявил, что призывников не отправят в зону боевых действий

Шойгу: призывники не будут направляться в зону боевых действий на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ сообщил, что призывников осенней призывной кампании 2023 года не будут направлять в зону боевых действий. Об этом сообщило РИА Новости. Он пояснил, что это касается и призывников из новых российских регионов.

«Все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», — сказал министр обороны.

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. В регионах Крайнего Севера и приравненных к ним призыв начнется 1 ноября. Сейчас в России по законы «О воинской обязанности и военной службе», призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Сергей Шойгу отметил на совещании, что сейчас все проходит по плану.

Шойгу отметил, что во всех регионах сейчас сформировали более 2700 призывных комиссий. В соответствии с указом президента, призыву на военную службу в этой кампании подлежат 130 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию страны.

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