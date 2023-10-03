Корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt сообщил, что российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский летательный аппарат, а его применение вместе с планирующими бомбами показало высокую эффективность на фронте.

«Этот истребитель во всех планах лучше любого украинского самолета. Он дает русским преимущество в воздухе, принося им большой успех», — считает корреспондент.

Шмидтке указал, что в последние месяцы российская армия стала активнее пользоваться авиацией, что, по его мнению, «загоняет в угол» Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В сентябре газета The Washington Post со ссылкой на украинских солдат сообщала, что российская армия регулярно меняет стратегию ведения боевых действий с учетом недостатков Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая меньшее количество истребителей и ограниченность в системах противовоздушной обороны (ПВО).

До этого сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг заявлял, что российский противотанковый комплекс «Корнет» проявил особую мощь, уничтожив британский танк Challenger 2 во время спецоперации на Украине.

Ранее на Украине заявили о неуязвимости российских фугасных бомб ФАБ-500.