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Минобороны опубликовало кадры ударов по ВСУ

Минобороны России показало кадры ударов по опорному пункту ВСУ под Белогоровкой

Минобороны России показало кадры ударов и уничтожения опорного пункта ВСУ под Белогоровкой.

«Опорный пункт был вскрыт разведкой и после доразведки операторами БПЛА уничтожен точным ударом артиллеристов Южной группировки войск», — указано в сообщении.

На кадрах видно, что операторы БПЛА ведут наблюдение за окопами в районе опорного пункта, после чего по оборонительной позиции был нанесен артиллерийский удар — когда дым развеялся, стало видно, что в опорном пункте начался пожар.

Ранее бойцами российской группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении было вскрыто и подавлено около двух десятков артиллерийских расчетов украинской армии.

Кроме того, средствами ПВО в районе населенного пункта Кременная ЛНР был сбит украинский дрон.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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