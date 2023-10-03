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В США заявили о подготовке РФ к наступлению на востоке Украины

Полковник Макгрегор: Россия подготовила сотни соединений для наступления

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины.

«Это означает, что идет подготовка для крупного наступления», — указал Макгрегор.

По мнению полковника, Российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас она готова к тому, чтобы начать наступление на запад.

До этого бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по РФ Джордж Биб высказывал мнение, что продолжение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к истощению ее ресурсов.

Телеканал CNN также передавал прогноз экспертов и журналистов, что весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта на Украине. Собеседники канала считают, что обе стороны будут использовать зиму для переоснащения. Затем к весне украинская сторона развернет первые украинские F-16, ATACMS и других ракеты большей дальности. Эксперты канала уверены, что ВСУ продолжат использовать «ползучее» наступление малыми группами пехоты и дальнобойные удары по логистике России.

Ранее в Германии признали неспособность украинских войск прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ.

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