Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины.

«Это означает, что идет подготовка для крупного наступления», — указал Макгрегор.

По мнению полковника, Российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас она готова к тому, чтобы начать наступление на запад.

До этого бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по РФ Джордж Биб высказывал мнение, что продолжение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к истощению ее ресурсов.

Телеканал CNN также передавал прогноз экспертов и журналистов, что весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта на Украине. Собеседники канала считают, что обе стороны будут использовать зиму для переоснащения. Затем к весне украинская сторона развернет первые украинские F-16, ATACMS и других ракеты большей дальности. Эксперты канала уверены, что ВСУ продолжат использовать «ползучее» наступление малыми группами пехоты и дальнобойные удары по логистике России.

Ранее в Германии признали неспособность украинских войск прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ.