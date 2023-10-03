Бойцами российской группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении было вскрыто и подавлено около двух десятков артиллерийских расчетов украинской армии. Об этом начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал ТАСС.

По словам офицера, до 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вскрыты и подавлены в ходе контрбатарейной борьбы. Российская тактическая авиация в районе населенного пункта Торское ДНР нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника.

Кроме того, средствами ПВО в районе населенного пункта Кременная ЛНР был сбит украинский дрон.

Ранее сообщалось, что бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления США по России Джордж Биб заявил, что продолжение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к истощению ее ресурсов, а дальнейшее затягивание боевых действий может обернуться еще большим сокращением населения страны. Эксперт отметил, что контрнаступление украинской армии обернулось провалом.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.