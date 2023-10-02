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В Литве разгружают партию танков Abrams для переброски на Украину

В литовском порту Клайпеда разгружают партию танков Abrams для переброски на Украину

В литовском порту Клайпеда разгружают партию танков Abrams. Как заявил РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев, танки, предположительно, готовят для переброски на Украину. Он обратил внимание, что один из членов подполья снял прибытие американских танков.

В подтверждение своих слов он показал видео, на котором зафиксировали танки в литовском порту на первой линии возле воды. Лебедев сообщил, что технику сначала грузят в американском порту Бомонт, штат Техас, и на военной базе Чарльстон, штат Южная Каролина.

«Дальнейший путь танков отслеживается, встреча на Украине готовится», — заключил Лебедев.

А тем временем в Киеве признали, что западные танки не помогут справиться с Россией. Затянувшаяся поставка 31 танка Abrams, которые на Украине считали оружием, способным помочь победить, уже не поможет украинскому контрнаступлению. Украина возлагала большие надежды на «Абрамсы».

Ранее Польша передала Украине первый отремонтированный танк Leopard 2.

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Контрнаступление Украины
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