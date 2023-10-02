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В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль

Минобороны: в Карабахе неизвестный обстрелял российско-азербайджанский патруль

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Dmitry Lovetsky/AP

Совместный российско-азербайджанский патруль обстреляли неизвестные снайперы в Степанакерте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль», — уточнили в министерстве.

В ведомстве обратили внимание, что пострадавших нет.

По данным Минобороны, в регионе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. В министерстве подчеркнули, что российские военные с представителями азербайджанской стороны и Нагорного Карабаха проводится разбирательство по данному факту.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе, целью которой назвали пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве миротворцев РФ между сторонами удалось достигнуть договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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Война в Карабахе
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