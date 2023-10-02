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В Британии заявили о продолжении поддержки ВСУ Вашингтоном и Варшавой

Глава МО Великобритании Шэппс: Польша и США продолжают поддерживать Украину

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Frank Augstein/AP

США и Польша не прекратят оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Министерства обороны Британии Грант Шэппс, сообщает РИА НовостиРИА Новости.

Шэппс обратил внимание, что помощь продолжится вопреки прессингу, связанному с предстоящими выборами.

«Я очень надеюсь и верю, что когда там пройдут выборы и все будет урегулировано», — уточнил он.

По словам руководителя оборонного ведомства, Лондон в свою очередь продолжит поддерживать Киев вне зависимости от того, «что где-либо еще произойдет».

2 октября в Британии обеспокоились неподготовленностью флота к вероятной войне с Россией. По словам политика Джорджа Гэллоуэя, он наблюдает за британскими кораблями. Эксперт подчеркнул, что в последний раз, когда он проверял состояние королевского флота, тот не был способен даже контролировать пролив Ла-Манш, через который тысячи нелегалов проникают на Британии.

Ранее Великобритания отказалась помогать экспорту украинского зерна.

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