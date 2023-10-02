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Российский военный спас раненого украинского бойца под обстрелами ВСУ

Боец группировки войск «Юг» вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ

Военнослужащий российской группировки войск «Юг» с позывным «Кортес» сообщил, что вынес на себе раненого украинского бойца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

В распоряжении агентства есть видео с эвакуацией украинца. На кадрах видно, что во время отхода «Кортеса» вместе с раненым украинским военным артиллерия ВСУ постоянно вела огонь по нему, пытаясь его ликвидировать. Несмотря на удары, российский военнослужащий оказал пленному первую помощь.

По словам «Кортеса», ему поступил приказ забирать пленного. Он указал, что бойцы ВС РФ прикрывали на переднем краю.

«Моя задача была прийти, выяснить, засада это или не засада, и забрать пленного. По ходу выяснилось, что он (пленный) сильно ранен», — сказал «Кортес».

Он заявил, что у украинца были побиты пальцы, пришлось затянуть посильнее жгут и вколоть обезболивающее.

Как рассказал российский военный, из-за плохого состояния пленного эвакуационной группе пришлось выдвинуться ближе к передовой линии, чем планировалось, чтобы помочь нести раненого. В этот момент ВСУ начали обстреливать группу.

По словам «Кортеса», в какой-то момент снаряды стали прилетать совсем рядом с группой, и она оставила раненого и отступила. После того как обстрел закончился, группа вернулась за пленным, в итоге он остался жив.

До этого сообщалось, что украинский военный пролежал на поле боя четыре дня, брошенный товарищами.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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