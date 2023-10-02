МО РФ сообщило об уничтожении складов топлива и ракет ВСУ в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского Минобороны.

Помимо этого, ВС РФ разрушили станцию, которая вносила помехи в работу навигационных приемников «Анклав», в районе Преображенки в Запорожской области. А в районе Петровского в ЛНР был поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

Параллельно российское ПВО и средства РЭБ перехватили снаряды РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты ВСУ, а также 45 беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

Кроме того, ВС РФ отразили украинские атаки на Краснолиманском направлении. По бригадам ВСУ нанесли удары самолеты, артиллерия и огнеметные системы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании одобрили удары крылатыми ракетами Storm Shadow по ВС РФ.