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Турция нанесла воздушные удары на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары

Минобороны Турции сообщило об ударах по объектам РПК в Ираке

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Cagla Gurdogan/Reuters

Турецкие силы нанесли воздушные удары по объектам боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.

«Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно приведенным министерством данным, в результате были уничтожены 20 объектов террористов. Кроме того, «нейтрализовано большое число террористов».

1 октября возле здания МВД Турции в Анкаре произошел теракт, пострадали двое полицейских. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Сообщалось также, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов.

В том же районе находится здание парламента, в котором сегодня проводится первое заседание депутатов после летнего перерыва.

Позднее силовики нашли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте теракта в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал попытку теракта в центре Анкары, совершенную утром, как «последние вздохи террористов» в отношении страны.

Ранее запрещенная в Турции РПК взяла ответственность за попытку теракта в Анкаре.

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