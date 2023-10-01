Названо самое мощное российское оружие в зоне спецоперации на Украине

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» являются самым мощным оружием армии РФ, которое она применяет в ходе спецоперации на Украине. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, данные комплексы — последнее слово отечественного ракетостроения. Он подчеркнул, что «Искандеры» практически неуязвимы для имеющихся у Киева средств противовоздушной обороны (ПВО).

«На сегодняшний день на территории Украины это самое мощное оружие, которым располагает Российская Федерация, самое мощное и самое точное», — уточнил Матвийчук.

Собеседник издания добавил, что поразить подобные ракетные комплексы можно только на земле. Однако для этого их придется сначала найти, сказал эксперт.

Как пояснил полковник в отставке, «Искандеры» оснащены электронными средствами маскировки. Соответствующее оборудование не позволяет украинским войскам обнаружить технику даже во время ее использования, резюмировал он.

До этого американское издание Business Insider перечислило четыре типа российского оружия, которые представляют наибольшую опасность для Киева. В публикации было указано, что самой смертоносной техникой Вооруженных сил РФ являются вертолеты Ка-52 и беспилотники «Ланцет». Также авторы статьи обратили внимание на советские авиационные бомбы с фугасными боеголовками и обширные минные поля.

Ранее российское Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи «Искандеров».