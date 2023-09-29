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Пушилин рассказал о потерях ВСУ после имитации наступления в ДНР

Пушилин: ВСУ с потерями отброшены после имитации наступления на Артемовск

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ имитировали наступление на Артемовском направлении, однако были отброшены российскими войсками с большими потерями. Соответствующее заявление размещено чиновником в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, попытка контратаки ВСУ представляла собой имитацию широкомасштабных наступательных мероприятий в направлении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Берховка.

До этого источник ТАСС сообщил, что спецназ ВСУ планирует захват Запорожской АЭС в начале октября 2023 года.

Также источник агентства сообщил о готовящемся наступлении ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях в тот же период. Отмечается, что план наступления был согласован украинскими властями с Лондоном и Вашингтоном.

Сообщается, что ВСУ сосредоточили крупную группировку морской пехоты в Николаевской области для форсирования реки Днепр.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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